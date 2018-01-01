Дубай. Федерер и Циципас встретятся в финале

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 прошли полуфинальные матчи.11-я ракетка мира, греческий теннисист(5) одолел француза, занимающего 23-е место мирового рейтинга со счетом 4:6, 7:6(4), 7:6(4).За 2 часа 59 минут игрового времени Циципас сделал пять эйсов и два брейка, допустив семь двойных ошибок. На счету Монфиса восемь подач навылет, три брейка и четыре двойные ошибки. Благодаря этой победе грек вышел в лидеры их противостояния - 2:1.В финале Циципасу предстоит сразиться с седьмой ракеткой мира, 37-летним швейцарцем(2).Роджер не испытал проблем в матче против 13-го номера рейтинга ATP, 22-летнего хорвата(6). Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу швейцарца со счетом 6:2, 6:2.Федерер сделал четыре брейка, а Чорич не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На подаче оба допустили по одной двойной ошибке, при этом Роджер выполнил семь эйсов, Борна – один. Счёт личных встреч теннисистов стал 3:2 в пользу швейцарца.Ранее Федерер и Циципас встречались один раз в этом году на Открытом чемпионате Австралии, где Стефанос одержал победу в четырех сетах.Стефанос Циципас (Греция, 5) – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 7:6(4), 7:6(4)Роджер Федерер (Швейцария. 2) – Борна Чорич (Хорватия, 6) - 6:2, 6:2