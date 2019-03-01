Дубай. Победы Федерера и Циципаса: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

1-03-2019, 08:18 202 | Теннис / Видео





Швейцарский теннисист Роджер Федерер в двух сетах одержал победу над Мартоном Фучовичем из Венгрии со счетом

В полуфинале Федерер встретится с хорватом Борной Чоричем, который в трех партиях обыграл Николоза Басилашвили из Грузии - 4:6, 6:2, 7:6(1).



Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, нанёс поражение поляку Хуберту Хуркачу со счетом

За выход в финал турнира Циципас поспорит с французом Ричардаса Беранкиса - 6:1, 6:7(3), 6:2.



В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 прошли четвертьфинальные матчи.Швейцарский теннисиств двух сетах одержал победу надиз Венгрии со счетом 7:6(8), 6:4 В полуфинале Федерер встретится с хорватом, который в трех партиях обыгрализ Грузии - 4:6, 6:2, 7:6(1).Греческий теннисист, посеянный под пятым номером, нанёс поражение полякусо счетом 7:6(4), 6:7(1), 6:1 За выход в финал турнира Циципас поспорит с французом Гаэлем Монфисом , который победил литовца- 6:1, 6:7(3), 6:2.