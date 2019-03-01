Дубай. Федерер обыграл Фучовича и в полуфинале встретится с Чоричем

1-03-2019, 07:54 170 | Теннис

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 завершились четвертьфинальные матчи.



Седьмая ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) взял верх над 27-летним венгром Мартоном Фучовичем, занимающим в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.



За 1 час 50 минут, проведенные на корте, Федерер сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники выполнили по два эйса, при этом Роджер допустил две двойные ошибки, а Мартон ошибок на подаче избежал. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с венгром.

В полуфинале соперником Федерера будет 13-я ракетка мира, 22-летний хорват Борна Чорич (6), который за 2 часа 27 минут победил в трех сетах Николоза Басилашвили из Грузии, занимающего в рейтинге ATP 16-е место, со счетом 4:6, 6:2, 7:6(1).



На счету Чорича четыре брейка, десять эйсов и шесть двойных ошибок, а Басилашвили сделал три брейка и девять эсов при пяти двойных. Теперь счет их личных встреч стал 3:2 в пользу хорвата.



Ранее Федерер и Чорич встречались дважды и пока у них - ничья.



Напомним, первой полуфинальной парой стали грек



Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария. 2) – Мартон Фучович (Венгрия) - 7:6(6), 6:4

Борна Чорич (Хорватия, 6) - Николоз Басилашвили (Грузия) – 4:6, 6:2, 7:6(1) В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 завершились четвертьфинальные матчи.Седьмая ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) взял верх над 27-летним венгром, занимающим в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.За 1 час 50 минут, проведенные на корте, Федерер сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники выполнили по два эйса, при этом Роджер допустил две двойные ошибки, а Мартон ошибок на подаче избежал. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с венгром.В полуфинале соперником Федерера будет 13-я ракетка мира, 22-летний хорват(6), который за 2 часа 27 минут победил в трех сетахиз Грузии, занимающего в рейтинге ATP 16-е место, со счетом 4:6, 6:2, 7:6(1).На счету Чорича четыре брейка, десять эйсов и шесть двойных ошибок, а Басилашвили сделал три брейка и девять эсов при пяти двойных. Теперь счет их личных встреч стал 3:2 в пользу хорвата.Ранее Федерер и Чорич встречались дважды и пока у них - ничья.Напомним, первой полуфинальной парой стали грек Стефанос Циципас и француз Гаэль Монфис Роджер Федерер (Швейцария. 2) – Мартон Фучович (Венгрия) - 7:6(6), 6:4Борна Чорич (Хорватия, 6) - Николоз Басилашвили (Грузия) – 4:6, 6:2, 7:6(1)