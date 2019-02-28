Акапулько. Победа Кирьоса над Надалем и Александра Зверева над Феррером: обзор матчей второго круга (Видео)

28-02-2019, 18:54 271 | Теннис / Видео





Вторая ракетка мира и лидер посева испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 72-е место, со счётом



Еще в одном матче третья ракетка мира немец Александр Зверев одержал победу над испанцем Давидом Феррером, занимающим в мировом рейтинге 145-е место, со счетом



В Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 проходили матчи второго круга.Вторая ракетка мира и лидер посева испанецпотерпел поражение от австралийца, занимающего в мировом рейтинге 72-е место, со счётом 6:3, 6:7(2), 6:7(6) Еще в одном матче третья ракетка мира немец Александр Зверев одержал победу над испанцем Давидом Феррером, занимающим в мировом рейтинге 145-е место, со счетом 7:6(0), 6:1