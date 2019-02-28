Дубай. Циципас обыграл Хуркача и вышел в полуфинал

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 состоялся второй четвертьфинальный матч.Одиннадцатая ракетка мира, 20-летний грек(5) одолел трех партиях 22-летнего поляка(LD), занимающего в рейтинге AP 77—ю позицию, со счетом 7:6(7), 6:7(1), 6:1.Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. Циципас выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету два эйса и три двойные ошибки, а Хуркач семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Это была вторая победа грека в двух матчах против поляка.За выход в финал турнира Циципас сразится с французом Гаэлем Монфисом. Ранее Циципас и Монфис встречались дважды и пока у них – ничья.Стефанос Циципас (Греция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша. LD) – 7:6(4), 6:7(1), 6:1