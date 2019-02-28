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Дубай. Циципас обыграл Хуркача и вышел в полуфинал
Дубай. Циципас обыграл Хуркача и вышел в полуфиналВ Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2,887,895 состоялся второй четвертьфинальный матч.

Одиннадцатая ракетка мира, 20-летний грек Стефанос Циципас (5) одолел трех партиях 22-летнего поляка Хуберта Хуркача (LD), занимающего в рейтинге AP 77—ю позицию, со счетом 7:6(7), 6:7(1), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. Циципас выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету два эйса и три двойные ошибки, а Хуркач семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Это была вторая победа грека в двух матчах против поляка.

За выход в финал турнира Циципас сразится с французом Гаэлем Монфисом. Ранее Циципас и Монфис встречались дважды и пока у них – ничья.

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $ 2,887,895. 32 участника 
1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша. LD) – 7:6(4), 6:7(1), 6:1
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