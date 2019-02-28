Индиан-Уэллс. Надежда Киченок зачехлила ракетку на старте парного разряда

28-02-2019, 13:37 158 | Теннис

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series c призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под третьим номером украинка Надежда Киченок (42-я в парном рейтинге WTA) и Ольга Данилович (123) из Сербии проиграли американкам Хейли Картер (163) и Эне Сибахаре (141), Поединок длился 1 час 31 минуту и завершился в пользу американок со счетом 4:6, 6:3, 10:6.



Соперницы сделали по два брейка. Киченок и Данилович выполнили три эйса и допустили пять двойных ошибок, а американки навылет не подали ни разу и трижды ошиблись на подаче.



Напомним, ранее в первом круге одиночного разряда В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series c призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под третьим номером украинка(42-я в парном рейтинге WTA) и(123) из Сербии проиграли американкам(163) и(141), Поединок длился 1 час 31 минуту и завершился в пользу американок со счетом 4:6, 6:3, 10:6.Соперницы сделали по два брейка. Киченок и Данилович выполнили три эйса и допустили пять двойных ошибок, а американки навылет не подали ни разу и трижды ошиблись на подаче.Напомним, ранее в первом круге одиночного разряда завершила выступление Катерина Козлова . Таким образом, на турнире в Индиан-Уэллсе украинок не осталось ни в одиночном, ни в парном разрядах.