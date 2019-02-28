Ник Кирьос ответил на критику Надаля: Не собираюсь принимать во внимание его слова

28-02-2019, 12:18 163 | Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал критику Рафаэля Надаля в его адрес. Испанец



«Мы совершенно разные с Рафой. Он может просто сосредоточиться на себе и том, что ему нужно делать.



Он не знает, через что я прошёл в жизни, он ничего не знает обо мне, поэтому я вообще могу его не слушать. Я играю так, как играю, он играет иначе – вот и всё.



Знаете, Надаль очень медлительный между розыгрышами. В правилах есть пункт, гласящий, что вы должны передвигаться между квадратами со скоростью того, кто подаёт. Рафа это правило не соблюдает.



Это спорт, и люди в нём разные, поэтому я не собираюсь принимать во внимание его комментарии», – цитирует Кирьоса Daily Express.



В матче второго раунда турнира в Акапулько австралиец выиграл у второй ракетки мира со счётом Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал критику Рафаэля Надаля в его адрес. Испанец заявил, что Ник не уважает публику, соперника и самого себя «Мы совершенно разные с Рафой. Он может просто сосредоточиться на себе и том, что ему нужно делать.Он не знает, через что я прошёл в жизни, он ничего не знает обо мне, поэтому я вообще могу его не слушать. Я играю так, как играю, он играет иначе – вот и всё.Знаете, Надаль очень медлительный между розыгрышами. В правилах есть пункт, гласящий, что вы должны передвигаться между квадратами со скоростью того, кто подаёт. Рафа это правило не соблюдает.Это спорт, и люди в нём разные, поэтому я не собираюсь принимать во внимание его комментарии», – цитирует Кирьоса Daily Express.В матче второго раунда турнира в Акапулько австралиец выиграл у второй ракетки мира со счётом 3:6, 7:6(2), 7:6(6) . При этом по ходу решающего тай-брейка Нику удалось отыграть три матчбола.