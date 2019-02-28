Акапулько. Александр Зверев не пустил Феррера в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1,931,110. Одиночный разряд. 32 участника.

В Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Третья ракетка мира, 21-летний немец(2) одержал победу над 36-летним испанцем(WС), занимающим в мировом рейтинге 145-е место, со счетом 7:6(0), 6:1.За 1 час 28 минут игрового времени Зверев сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету победителя девять эйсов и шесть двойных ошибок, а Давид ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Счет из личных встреч стал в пользу немца – 4:2.Следующим соперником Зверева станет австралиец(5), который пробился в 1/4 финала благодаря отказу испанцаОтметим, что экс-третья ракетка мира, Давид Феррер, в этом году завершающий карьеру, провел последний матч на турнире в Акапулько. Организаторы чествовали четырехкратного чемпиона турнира (2010, 2011, 2012, 2015). Во время церемонии на корт вышел мариачи-ансамбль.Александр Зверев (Германия, 2) – Давид Феррер (Испания, WC) – 7:6(0), 6:1Алекс де Минор (Австралия, 5) - Фелисьяно Лопес (Испания) - Rt