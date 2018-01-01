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Australian Open. Осака и Квитова в финале разыграют звание первой ракетки мира
Australian Open . Осака и Квитова в финале разыграют звание первой ракетки мираВ финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде сыграют японка Наоми Осака, посеянная под четвёртым номером, и представительница Чехии Петра Квитова (8). Встреча состоится в субботу, 26 января.

Отметим, что и Осака и Квитова впервые в карьере сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии.

Победительница этого противостояния 28 января станет новой первой ракеткой мира.

Ранее лучшим результатом Наоми было четвёртое место в рейтинге WTA. Петра поднималась до второй строчки.

В полуфинале Australian Open Квитова в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Осака в трёх партиях одолела чешку Каролину Плишкову (7) — 6:2, 4:6, 6:4.

В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

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