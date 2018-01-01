Australian Open. Осака обыграла Плишкову и стала второй финалисткой

Сегодня, 09:51 4 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака обыграла в трех сетах 26-летнюю чешку Каролину Плишкову, занимающую в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Осака взяла четыре подачи Плишковой и не удержала две своих. На счету Наоми 15 эйсов и три двойные ошибки, а Каролина три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Счет личных встреч теннисисток стал равным - 2:2.



В финале турнира Осака сыграет с чешкой



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/2 финала

Наоми Осака (Я пония, 4) – Каролина Плишкова (Чехия, 7) – 6:2, 4:6, 6:4

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 21-летняя японкаобыграла в трех сетах 26-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Осака взяла четыре подачи Плишковой и не удержала две своих. На счету Наоми 15 эйсов и три двойные ошибки, а Каролина три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Счет личных встреч теннисисток стал равным - 2:2.В финале турнира Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой Наоми Осака (Я пония, 4) – Каролина Плишкова (Чехия, 7) – 6:2, 4:6, 6:4