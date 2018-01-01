Australian Open. Милош Раонич проиграл Люке Пуи: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:59 86 | Теннис / Видео





17-я ракетка мира канадец Милош Раонич (16) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии потерпел поражение от француза Люка Пуи (28), занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу француза со счетом 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4