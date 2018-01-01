Australian Open. Серена Уильямс проиграла Каролине Плишковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:46 90 | Теннис / Видео

Американская теннисистка Серена Уильямс (16) в четвертьфинальном матче на Открытом чемпионате Австралии проиграла чешке Каролине Плишковой (7). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась в пользу чешки со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

За выход в финал турнира Плишкова сразится с японкой Наоми Осакой.





