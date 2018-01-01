Муратоглу: Серене Уильямс пришлось бы сняться с AO, если бы она вышла в полуфинал

Вчера, 19:21 84 | Теннис

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, считает, что бывшей первой ракетке мира выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису помешала травма. В четвертьфинале Уильямс уступила чешке Каролине Плишковой, хотя в третьем сете вела со счётом 5:1. Матч завершился со счётом



«Серена не пыталась как-то сбить Плишкову, когда у той всё получалось. Это не в характере Серены, — цитирует Муратоглу Daily Express. - Она стремится побеждать, не используя таких вещей, не мешая сопернице. Уильямс никогда такого не делала раньше и не стала бы делать теперь.



Серена могла воспользоваться помощью врача, но она этого не сделала. Наверное, Серена и так понимала, что турнир для неё закончен. Она хорошо знает свой организм, у неё и раньше были проблемы с лодыжкой, такие травмы периодически случались.



Да, она могла крепко забинтовать ногу и доиграть до победы. Но, наверное, она понимала, что не сможет сыграть завтра. Это единственное возможное объяснение, которое у меня есть. Но я ещё не говорил с ней об этом».

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, считает, что бывшей первой ракетке мира выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису помешала травма. В четвертьфинале Уильямс уступила чешке Каролине Плишковой, хотя в третьем сете вела со счётом 5:1. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 5:7 «Серена не пыталась как-то сбить Плишкову, когда у той всё получалось. Это не в характере Серены, — цитирует Муратоглу Daily Express. - Она стремится побеждать, не используя таких вещей, не мешая сопернице. Уильямс никогда такого не делала раньше и не стала бы делать теперь.Серена могла воспользоваться помощью врача, но она этого не сделала. Наверное, Серена и так понимала, что турнир для неё закончен. Она хорошо знает свой организм, у неё и раньше были проблемы с лодыжкой, такие травмы периодически случались.Да, она могла крепко забинтовать ногу и доиграть до победы. Но, наверное, она понимала, что не сможет сыграть завтра. Это единственное возможное объяснение, которое у меня есть. Но я ещё не говорил с ней об этом».