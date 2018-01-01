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Серена Уильямс: Я не люблю оправданий
Серена Уильямс: Я не люблю оправданий23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с чешкой Каролиной Плишковой со счетом 4:6, 6:4, 5:7. В третьем сете американка  вела 5:1, но проиграла 6 геймов подряд, не реализовав 4 матчбола.

«Для меня на первом месте всегда победа. Я не буду врать, — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - Пока выиграть ещё один титул не удалось. Однако я чувствую, что это ещё случится. Нужно просто двигаться вперёд матч за матчем.

Мне нравится мой настрой. Нравится то, что я не жду от себя поражения в связи с тем, что пропустила 10 месяцев. Я ожидаю от себя победы, поэтому расстроена сейчас. Лучше буду думать, что победа придёт рано или поздно, чем стану придумывать оправдания. Я не люблю оправданий».

В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой.
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