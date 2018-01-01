Дарья Снигур вышла в 1/4 финала юниорского Australian Open

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.16-летняя украинкаодержала победу над американкойсчетом 3:6, 6:4, 6:2.За 1 час 28 минут игрового времени Снигур выиграла девять геймов на приеме и проиграла семь на своей подаче. Навылет Дарья не подавала и дважды ошиблась при подаче, а соперница выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок.За выход в полуфинал турнира в Мельбурне Снигур сыграет против пятой ракетки турнира Мананчая Савангав из Таиланда.Дарья Снигур (Украина) - Эмма Наварро (США) –3:6, 6:4, 6:2Мананчая Савангав (Таиланд, 5) – Эдриен Наги (Венгрия, 11) – 6:2, 6:4