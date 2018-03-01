Australian Open. Победа Квитовой над Барти: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 20:20 78 | Теннис / Видео





В полуфинале турнира Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинз.



Восьмая ракетка мира чешка Петра Квитова стала полуфиналисткой Открытого чеипионата Австралии после победы над австралийкой Эшли Барти, занимающей в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:1, 6:4 В полуфинале турнира Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинз.