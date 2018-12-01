Australian Open. Победа Коллинз над Павлюченковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 20:10 80 | Теннис / Видео

Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла в трех сетах россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 2:6, 7:5, 6:1 и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале турнира Коллинз сыграет против чешки Петры Квитовой (8).



