Australian Open. Победа Циципаса над Баутиста-Агутом: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:57 98 | Теннис / Видео



За выход в финал турнира Циципас сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (2).



Грек Стефанос Циципас (14) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (22) со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2) За выход в финал турнира Циципас сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (2).