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Australian Open. Победа Циципаса над Баутиста-Агутом: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Грек Стефанос Циципас (14) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (22) со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2).
За выход в финал турнира Циципас сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

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