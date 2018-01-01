Australian Open. Победа Надаля над Тиафо: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:42 88 | Теннис / Видео



За выход в финал турнира Надаль поспорит с греком Стефаносом Циципасом.



Испанец Рафаэль Надаль (2) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 6:2 За выход в финал турнира Надаль поспорит с греком Стефаносом Циципасом.