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Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open
Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian OpenЧешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал после победы в двух партиях над хозяйкой кортов Эшли Барти (15) со счетом 6:1, 6:4.
Этот результат означает, что по итогам турнира Квитова обойдет в рейтинге WTA нынешнюю первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Сместить Симону с вершины рейтинга также могут японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.

В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова — с американкой Сереной Уильямс.
Квитова за выход в финал поспорит с американкой Даниэль Коллинз.
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