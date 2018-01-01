Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал после победы в двух партиях над хозяйкой кортов Эшли Барти (15) со счетом 6:1, 6:4.Этот результат означает, что по итогам турнира Квитова обойдет в рейтинге WTA нынешнюю первую ракетку мира румынку Симону Халеп.Сместить Симону с вершины рейтинга также могут японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова — с американкой Сереной Уильямс.Квитова за выход в финал поспорит с американкой Даниэль Коллинз.