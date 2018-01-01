Australian Open. Квитова вышла в полуфинал, обыграв Барти

Сегодня, 12:35 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешка Петра Квитова нанесла поражение 22-летней австралийке Эшли Барти, занимающей в мировом рейтинге 1-е место, со счетом 6:1, 6:4.



Поединок длился 1 час 8 минут. За это время Квитова сделала три брейка и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Барти. Петра выполнила три эйса при двух двойных ошибках, а Эшли два раза подал навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 4:0.



В полуфинале турнира Квитовой предстоит сразиться с американкой Даниэль Коллинз, которая



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/4 финала

Петра Квитова (Чехия, 8 ) – Эшли Барти (Австралия, 15) – 6:1, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешкананесла поражение 22-летней австралийке, занимающей в мировом рейтинге 1-е место, со счетом 6:1, 6:4.Поединок длился 1 час 8 минут. За это время Квитова сделала три брейка и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Барти. Петра выполнила три эйса при двух двойных ошибках, а Эшли два раза подал навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 4:0.В полуфинале турнира Квитовой предстоит сразиться с американкой Даниэль Коллинз, которая победила россиянку Анастасию Павлюченкову.Петра Квитова (Чехия, 8 ) – Эшли Барти (Австралия, 15) – 6:1, 6:4