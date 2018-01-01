На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дарья Снигур не прошла в парный четвертьфинал юниорского Australian Open
Дарья Снигур не прошла в парный четвертьфинал юниорского Australian Open. Фото btu.org.uaВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.

16-летняя украинка Дарья Снигур со своей напарницей, 17-летней россиянкой Марией Крупениной проиграли седьмым сеяным француженке Людмиле Беншейх и мальтийке Франческе Курми со счетом 7:5, 6:7(4), 8-10. 

За 1 час 37 минут, проведенные на корте, Снигур и Крупенина выиграли шесть геймов на приеме и проиграли пять на своей подаче. Они ни разу не подали навылет и совершилди пять двойных ошибок, а Беншейх и Курми выполнили два эйса и дважды ошиблись на подаче.

Напомним, что сегодня в одиночном разряде Дарья Снигур победилаЛюдмилу Беншейх во втором круге.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open
Костюк вышла в &#188; финала в одиночном разряде юниорского Australian Open
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Костюк вышла в 1/8 финала в одиночном разряде юниорского Australian Open
Australian Open. Надежда Киченок не прошла в третий раунд парного разряда
Australian Open. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг в парном разряде
Australian Open. Юниорка Андреева вышла во второй круг в парном разряде
Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian Open
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open
Рафаэль Надаль стал вторым полуфиналистом Australian Open
Australian Open. Квитова вышла в полуфинал, обыграв Барти
Дарья Снигур не прошла в парный четвертьфинал юниорского Australian Open
Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open

Последние новости спорта

19:07

Джошуа: Готов сделать все, чтобы бой с Уайлдером состоялся 21 | Бокс

18:38

Антон Шипулин объявил о желании стать депутатом Госдумы 44 | Биатлон

18:22

Виталий Кличко - о боксе, детстве, работе мэром и брате Владимире 48 | Бокс

16:59

Пакьяо травмировал глаз в бою с Бронером 70 | Бокс

16:27

Браун подождет: у Гвоздика запланирована добровольная защита в марте 79 | Бокс

16:04

Уайлдер рассказал, почему его команда не отвечает промоутеру Энтони Джошуа 79 | Биатлон

15:49

Вольфган Пихлер: Последние четыре года были настоящим адом для меня 77 | Биатлон

15:09

Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open 84 | Теннис

14:51

Рафаэль Надаль стал вторым полуфиналистом Australian Open 75 | Теннис

14:17

Виталий Кличко: После поражения Владимира было желание оторвать голову Джошуа 109 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Пакьяо над Бронером в фотографиях

«Дакар»-2019. Девятый этап (Фото)

«Дакар»-2019. Восьмой этап (Фото)

Дакар-2019. Седьмой этап (Фото)

Дакар»-2019. Шестой этап (Фото)

«Дакар»-2019. Четвертый этап (Фото)

Беринчик vs Кристобаль (Фото боя)

ВИДЕО

НБА. Эрик Бледсо и Джарен Джексон — возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Поражение Федерера от Циципаса: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open. Победа Серены Уильямс над Симоной Халеп: обзор матча четвертого круга (Видео)

НБА. Победный бросок Деррика Роуза — возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Свитолиной над Кис: обзор матча четвертого круга (Видео)

Мэнни Пакьяо vs Эдриен Бронер (Видео боя)

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг. Полная запись женской эстафеты (Видео)



Топ-новости недели

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open
Australian Open. Свитолина вышла в 1/8 финала
Australian Open. Даяна Ястремская вышла в третий раунд
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2019 (415)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги