Дарья Снигур не прошла в парный четвертьфинал юниорского Australian Open

Сегодня, 12:19 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.



16-летняя украинка Дарья Снигур со своей напарницей, 17-летней россиянкой Марией Крупениной проиграли седьмым сеяным француженке Людмиле Беншейх и мальтийке Франческе Курми со счетом 7:5, 6:7(4), 8-10.



За 1 час 37 минут, проведенные на корте, Снигур и Крупенина выиграли шесть геймов на приеме и проиграли пять на своей подаче. Они ни разу не подали навылет и совершилди пять двойных ошибок, а Беншейх и Курми выполнили два эйса и дважды ошиблись на подаче.



Напомним, что сегодня в одиночном разряде Дарья Снигур

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.16-летняя украинкасо своей напарницей, 17-летней россиянкойпроиграли седьмым сеяным француженкеи мальтийкесо счетом 7:5, 6:7(4), 8-10.За 1 час 37 минут, проведенные на корте, Снигур и Крупенина выиграли шесть геймов на приеме и проиграли пять на своей подаче. Они ни разу не подали навылет и совершилди пять двойных ошибок, а Беншейх и Курми выполнили два эйса и дважды ошиблись на подаче.Напомним, что сегодня в одиночном разряде Дарья Снигур победила Людмилу Беншейх во втором круге.