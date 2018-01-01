Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи второго круга.16-летняя украинкаодержала победу над француженкой, посеянной под 17-м номером, со счетом 6:4, 7:6(8).Теннисистки играли 1 час 24 минуты. Снигур реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, Беншейх – три из девяти. Дарья один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку против двух эйсов и пяти двойных у француженки.За выход в четвертьфинал турнира Снигур сыграет против американки, которая была сильнее японки– 6:1, 6:3..Дарья Снигур (Украина) - Людмила Беншейх (Франция, 17) – 6:4, 7:6(8)Эмма Наварро (США) – Химари Сато (Япония) – 6:1, 6:3