Australian Open. Поражение Федерера от Циципаса: обзор матча четвертого круга (Видео)

Вчера, 21:05 79 | Теннис / Видео



Следующим соперником Циципаса будет испанец Роберто Баутиста-Агут.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер сложил полномочия действующего чемпиона Australian Open, проиграв в четвертом круге 20-летнему греку Стефаносу Циципасу. Поединок продолжался 3 часа 45 минут и завершился в пользу Циципаса со счетом 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5) Следующим соперником Циципаса будет испанец Роберто Баутиста-Агут.