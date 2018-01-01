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Australian Open. Поражение Федерера от Циципаса: обзор матча четвертого круга (Видео)
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сложил полномочия действующего чемпиона Australian Open, проиграв в четвертом круге 20-летнему греку Стефаносу Циципасу. Поединок продолжался 3 часа 45 минут и завершился в пользу Циципаса со счетом 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5).
Следующим соперником Циципаса будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

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