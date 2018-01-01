Australian Open. Победа Серены Уильямс над Симоной Халеп: обзор матча четвертого круга (Видео)

Вчера, 20:43 85 | Теннис / Видео





За выход в полуфинал Australian Open Уильям сразится с седьмой ракеткой мира чешкой

Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение румынке Симоне Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:1, 4:6, 6:4 . Счет личных встреч стал 9:2 в пользу американки.За выход в полуфинал Australian Open Уильям сразится с седьмой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой