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Александр Зверев: Я не расстраиваюсь из-за поражения
Александр Зверев: Я не расстраиваюсь из-за пораженияНемецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от канадца Милоша Раонича в четвёртом круге Australian Open. Встреча завершилась победой канадца со счетом 6:1, 6:1, 7:6(5).

- Я плохо сыграл. Два первых сета были особенно ужасны. Трудно выделить что-то одно. Плохо подавал, плохо действовал с задней линии. Против такого сильного соперника трудно оправиться от такого начала.

- В какой момент вы поняли, что вам не удается играть в свой теннис?
- В первом сете, когда он во второй раз взял мою подачу. Но естественно, я и дальше старался войти в матч и в третьем сете заиграл чуть лучше. Но было уже поздно.

- Возможно, сказался успех прошлого сезона?
- Есть немного. Межсезонье у меня получилось коротким, я особо не отдохнул. Но такова жизнь теннисиста. Я доволен тем, как закончил сезон. Не хотел бы ничего менять.

- Что не так с вашей подачей?
- Вторая подача у меня всю неделю не идет. Ритма нет, так что я старался его найти. Надеюсь, в следующий раз выйдет получше.

- Среди поколения NextGen есть конкуренция?
- Да нет. Лично с моей стороны нет. Я был очень рад, за Тиафо, что он вышел в свой первый четвертьфинал. Мы с ним близкие друзья. За других молодых ребят я тоже рад. Желаю им всего наилучшего. Это только один турнир. Нет смысла каждую неделю считать, кто где дошел до полу- или четвертьфинала, кого обыграл. Да, я хочу всегда быть лучшим, но вот на этой неделе не вышло.

- Несмотря на то, что произошло сегодня, вы смотрите в будущее с оптимизмом? 
- Ну, прямо сейчас я не счастлив, но и не в депрессии. Всё нормально. Это не конец света. Если каждое поражение воспринимать как конец света, я 15-20 раз в год буду впадать в депрессию. Не планирую этого делать.
По материалам: GoTennis.ru
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