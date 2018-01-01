Александр Зверев: Я не расстраиваюсь из-за поражения

Вчера, 19:15 93 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал



- Я плохо сыграл. Два первых сета были особенно ужасны. Трудно выделить что-то одно. Плохо подавал, плохо действовал с задней линии. Против такого сильного соперника трудно оправиться от такого начала.



- В какой момент вы поняли, что вам не удается играть в свой теннис?

- В первом сете, когда он во второй раз взял мою подачу. Но естественно, я и дальше старался войти в матч и в третьем сете заиграл чуть лучше. Но было уже поздно.



- Возможно, сказался успех прошлого сезона?

- Есть немного. Межсезонье у меня получилось коротким, я особо не отдохнул. Но такова жизнь теннисиста. Я доволен тем, как закончил сезон. Не хотел бы ничего менять.



- Что не так с вашей подачей?

- Вторая подача у меня всю неделю не идет. Ритма нет, так что я старался его найти. Надеюсь, в следующий раз выйдет получше.



- Среди поколения NextGen есть конкуренция?

- Да нет. Лично с моей стороны нет. Я был очень рад, за Тиафо, что он вышел в свой первый четвертьфинал. Мы с ним близкие друзья. За других молодых ребят я тоже рад. Желаю им всего наилучшего. Это только один турнир. Нет смысла каждую неделю считать, кто где дошел до полу- или четвертьфинала, кого обыграл. Да, я хочу всегда быть лучшим, но вот на этой неделе не вышло.



- Несмотря на то, что произошло сегодня, вы смотрите в будущее с оптимизмом?

- Ну, прямо сейчас я не счастлив, но и не в депрессии. Всё нормально. Это не конец света. Если каждое поражение воспринимать как конец света, я 15-20 раз в год буду впадать в депрессию. Не планирую этого делать. Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от канадца Милоша Раонича в четвёртом круге Australian Open. Встреча завершилась победой канадца со счетом 6:1, 6:1, 7:6(5).- Я плохо сыграл. Два первых сета были особенно ужасны. Трудно выделить что-то одно. Плохо подавал, плохо действовал с задней линии. Против такого сильного соперника трудно оправиться от такого начала.- В первом сете, когда он во второй раз взял мою подачу. Но естественно, я и дальше старался войти в матч и в третьем сете заиграл чуть лучше. Но было уже поздно.- Есть немного. Межсезонье у меня получилось коротким, я особо не отдохнул. Но такова жизнь теннисиста. Я доволен тем, как закончил сезон. Не хотел бы ничего менять.- Вторая подача у меня всю неделю не идет. Ритма нет, так что я старался его найти. Надеюсь, в следующий раз выйдет получше.- Да нет. Лично с моей стороны нет. Я был очень рад, за Тиафо, что он вышел в свой первый четвертьфинал. Мы с ним близкие друзья. За других молодых ребят я тоже рад. Желаю им всего наилучшего. Это только один турнир. Нет смысла каждую неделю считать, кто где дошел до полу- или четвертьфинала, кого обыграл. Да, я хочу всегда быть лучшим, но вот на этой неделе не вышло.- Ну, прямо сейчас я не счастлив, но и не в депрессии. Всё нормально. Это не конец света. Если каждое поражение воспринимать как конец света, я 15-20 раз в год буду впадать в депрессию. Не планирую этого делать.