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Халеп о матче с Сереной: У меня было ощущение, что я под поезд попала
Халеп о матче с Сереной: У меня было ощущение, что я под поезд попалаРумынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение от американки Серены  Уильямс в четвертом круге на Открытом чемпионате Австралии.

- В первом сете у меня было ощущение, что я под поезд попала. Все летело так быстро. Но меня это не испугало, потому что я знала, что могу играть лучше, двигаться лучше, быть сильнее. Так что после первого сета я разожгла этот огонь внутри себя и перенастроилась. После этого я с каждым геймом играла все лучше и чувствовала себя все увереннее. Матч получился хороший, мне не на что жаловаться.

- Вы чувствовали себя фаворитом?
- Нет, я никогда себя так не чувствую. Каждый матч сложный, и каждый начинается с нуля. Так что я ни о чем постороннем не думаю. Я выхожу на корт, веря, что у меня будет шанс. В моём положении я могу позволить себе быть уверенной.

- Как бы вы оценили этот турнир для себя, учитывая, как прошла ваша подготовка к нему: вы расстались с тренером и все такое. Как можете оценить четыре матча, что провели здесь?
- Поставлю себе почти 10, потому что я рискнула провести больше времени дома и в результате не была готова показывать теннис высочайшего уровня. Но и без должной подготовки я сыграла неплохо и довольна тем, как турнир сложился. Могу извлечь из него только позитив. У меня были отличные матчи. Сетка была жестокая, но все равно получилось отлично.

- По итогам турнира вы можете потерять первую строчку рейтинга. Если это произойдет, как вы оцените тот период, что провели на ней?
- Ну, я ещё смогу вернуться на вершину, даже если здесь ее потеряю. Так что основная цель - просто играть как можно лучше в каждом матче, выигрывать каждый матч, а рейтинг не так важен. На данный момент мне нужно работать, чтобы набрать свою лучшую форму, почувствовать себя готовой в каждом матче показывать свой лучший уровень. Этим и займусь. А рейтинг важен разве что в конце года, так что сейчас из-за него переживать не буду. Поеду домой, отдохну, посмотрю теннис. Мне тоже интересно, кто победит.
По материалам: GoTennis.ru
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