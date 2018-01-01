Australian Open. Новак Джокович в четырех сетах обыграл Даниила Медведева

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 31-летний сербв четырех сетах сломил сопротивление 22-летнего россиянина, занимающего в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:3.Теннисисты провели на корте 3 часа 15 минут. Джокович выиграл семь геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Новак выполнил шесть эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Медведев 18 раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Это была третья победа серба в трех встречах с россиянином.В четвертьфинале Australian Open Джокович померится силами с японцем, который в пяти сетах одолел испанца- 6:7(8), 4:6, 7:6(4), 6:4, 7:6(8).Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 15) – 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:3Кеи Нишикори (Япония, 8) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23) – 6:7(8), 4:6, 7:6(4), 6:4, 7:6(8)