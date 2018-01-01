Даяна Ястремская: Хочу когда-нибудь тоже дойти до такого уровня, как у Серены

Сегодня, 16:17 0 | Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение от американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой Серены со счетом



«Важную роль сыграла психология, - приводит слова Ястремской пресс-служба Australian Open. - Я хотела действовать непредсказуемо, но из-за давления этого не получилось. Хотя мне кажется, сейчас уровня моей игры достаточно, чтобы конкурировать с Сереной. В затяжных розыгрышах я заставляла её много двигаться по корту и забивала навылет. В следующий раз нужно быть более спокойной и действовать стабильнее.



Чем Серена отличается от других? Всё дело в мелочах. Дисциплина, качество ударов, сила, с которой она вкладывается в каждый мяч. Глядя на неё со стороны, понимаешь, что она особенная. Хочу когда-нибудь тоже дойти до такого уровня, чтобы и про меня говорили, что во мне есть нечто особенное.



Этот турнир подарил мне огромный опыт: очень сильные соперницы, потрясающая обстановка, но самое главное - встреча с Сереной. Я ощутила её энергетику и многое смогу почерпнуть из нашего матча. Надеюсь, к следующему разу я смогу стать лучше и сильнее». Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение от американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой Серены со счетом 6:2, 6:1 «Важную роль сыграла психология, - приводит слова Ястремской пресс-служба Australian Open. - Я хотела действовать непредсказуемо, но из-за давления этого не получилось. Хотя мне кажется, сейчас уровня моей игры достаточно, чтобы конкурировать с Сереной. В затяжных розыгрышах я заставляла её много двигаться по корту и забивала навылет. В следующий раз нужно быть более спокойной и действовать стабильнее.Чем Серена отличается от других? Всё дело в мелочах. Дисциплина, качество ударов, сила, с которой она вкладывается в каждый мяч. Глядя на неё со стороны, понимаешь, что она особенная. Хочу когда-нибудь тоже дойти до такого уровня, чтобы и про меня говорили, что во мне есть нечто особенное.Этот турнир подарил мне огромный опыт: очень сильные соперницы, потрясающая обстановка, но самое главное - встреча с Сереной. Я ощутила её энергетику и многое смогу почерпнуть из нашего матча. Надеюсь, к следующему разу я смогу стать лучше и сильнее».