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Australian Open. Федерер не смог защитить титул, проиграв Циципасу
Australian Open. Федерер не смог защитить титул, проиграв ЦиципасуВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (3) уступил в четырех сетах 20-летнему Стефаносу Циципасу (14), занимающему в мировом рейтинге 15-е место. Поединок продолжался 3 часа 45 минут и завершился в пользу грека со счетом 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5).

Федерер не сумел реализовать ни одного из 12-ти имевшихся у него брейк-пойнтов, а Цицицас реализовал один из трех. Роджер 12 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Стефанос выполнил 20 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе грек сравнял счет по личным встнречам со швейцарцем – 1:1.

Следующим соперником Циципаса будет испанец Роберто Баутиста-Агут, который в пяти сетах переиграл хорвата Марина Чилича - 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый круг 
Стефанос Циципас (Греция, 14) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – Марин Чилич (Хорватия, 6) – 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6
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