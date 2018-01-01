Australian Open. Федерер не смог защитить титул, проиграв Циципасу

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец(3) уступил в четырех сетах 20-летнему(14), занимающему в мировом рейтинге 15-е место. Поединок продолжался 3 часа 45 минут и завершился в пользу грека со счетом 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5).Федерер не сумел реализовать ни одного из 12-ти имевшихся у него брейк-пойнтов, а Цицицас реализовал один из трех. Роджер 12 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Стефанос выполнил 20 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Благодаря этой победе грек сравнял счет по личным встнречам со швейцарцем – 1:1.Следующим соперником Циципаса будет испанец, который в пяти сетах переиграл хорвата- 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6.Стефанос Циципас (Греция, 14) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6 (5)Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – Марин Чилич (Хорватия, 6) – 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6