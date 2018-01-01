Australian Open. Барти обыграла Шарапову и в 1/4 финала встретится с Квитовой

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.15-я ракетка мира, 22-летняя австралийка(15) нанесла поражение 31-летней россиянке Марии Шараповой, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4.Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Барти сделала четыре брейка и упустила две своих подачи. На счету австралийки шесть эйсов и четыре двойные ошибки, а Шарапова два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. В их личном противостоянии россиянка остается лидером – 2:1.В четвертьфинале соперницей Барти будет чешка(8), которая без проблем разобралась с американкой– 6:2, 6:1.Эшли Барти (Австралия, 15) – Мария Шарапова (Россия, 30) – 4:6, 6:1, 6:4Петра Квитова (Чехия, 8 ) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:1