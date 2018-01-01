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Даяна Ястремская: Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену
Даяна Ястремская: Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла 37-летней американке Серене Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой Серены со счетом 6:2, 6:1.

Даяна Ястремская: «Перед матчем я чувствовала себя довольно просто и нормально, как и всегда, когда я стараюсь настроиться перед игрой. Но когда я вышла на корт, все изменилось мгновенно. Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену. Думаю, я сама для себя создала это дополнительное давление. Но это было здорово, отличный опыт игры с ней.

Серена - приятный человек. Она такого типа личность, которая даже на корте может быть милой. Мне было приятно услышать от нее такие слова. Особенно после такого матча, который у нас был.

Уильямс сказала мне, что я еще молода, очень здорово играю и что в будущем я стану отличным игроком. Услышать такие слова от легенды - это приятно. Ведь если она так думает, то, наверное, так оно и есть».

Для украинки турнир в Мельбурне стал вторым из серии Grand Slam, где она выступила в основной сетке.

По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны – 57-е место.
По материалам: btu
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