Даяна Ястремская: Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену

Сегодня, 11:39 0 | Теннис

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла 37-летней американке Серене Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой Серены со счетом



Даяна Ястремская: «Перед матчем я чувствовала себя довольно просто и нормально, как и всегда, когда я стараюсь настроиться перед игрой. Но когда я вышла на корт, все изменилось мгновенно. Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену. Думаю, я сама для себя создала это дополнительное давление. Но это было здорово, отличный опыт игры с ней.



Серена - приятный человек. Она такого типа личность, которая даже на корте может быть милой. Мне было приятно услышать от нее такие слова. Особенно после такого матча, который у нас был.



Уильямс сказала мне, что я еще молода, очень здорово играю и что в будущем я стану отличным игроком. Услышать такие слова от легенды - это приятно. Ведь если она так думает, то, наверное, так оно и есть».



Для украинки турнир в Мельбурне стал вторым из серии Grand Slam, где она выступила в основной сетке.



По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны – 57-е место. 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла 37-летней американке Серене Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой Серены со счетом 6:2, 6:1 Даяна Ястремская: «Перед матчем я чувствовала себя довольно просто и нормально, как и всегда, когда я стараюсь настроиться перед игрой. Но когда я вышла на корт, все изменилось мгновенно. Я ощутила на себе эти трибуны, ощутила настоящую Серену. Думаю, я сама для себя создала это дополнительное давление. Но это было здорово, отличный опыт игры с ней.Серена - приятный человек. Она такого типа личность, которая даже на корте может быть милой. Мне было приятно услышать от нее такие слова. Особенно после такого матча, который у нас был.Уильямс сказала мне, что я еще молода, очень здорово играю и что в будущем я стану отличным игроком. Услышать такие слова от легенды - это приятно. Ведь если она так думает, то, наверное, так оно и есть».Для украинки турнир в Мельбурне стал вторым из серии Grand Slam, где она выступила в основной сетке.По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны – 57-е место.

По материалам: btu