Australian Open. Новак Джокович вышел в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 31-летний серб(1) одержал победу в четырех сетах над 19-летним канадцем(15), занимающим в рейтинге ATP 27-е место, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Джокович выиграл восемь геймов на чужой подаче и проиграл три на своей. На счету Новака пять эсов и четыре двойные ошибки, а Денис шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет против россиянина(15), который выбил из борьбы бельгийца(21) - 6:2, 7:6(3), 6:3.Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:0Даниил Медведев (Россия, 15) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) – 6:2, 7:6(3), 6:3