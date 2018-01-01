Australian Open. Ястремская проиграла Серене Уильямс: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:42 0 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская проиграла 37-летней американке Серене Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой американки со счетом



В четвертом круге турнира Уильямс-младшая сыграет или с румынкой Симоной Халеп, или со своей старшей сестрой Винус.





18-летняя украинская теннисисткапроиграла 37-летней американкев третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась победой американки со счетом 6:2, 6:1 В четвертом круге турнира Уильямс-младшая сыграет или с румынкой Симоной Халеп, или со своей старшей сестрой Винус.