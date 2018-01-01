Australian Open. Победа Свитолиной над Шуай: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:26 5 | Теннис / Видео



За выход в 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 17) – Элисе Мертенс (Бельгия, 12).

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала на открытом чемпионате Австралии, переиграв в трех сетах китаянку Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:4, 7:5 За выход в 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 17) – Элисе Мертенс (Бельгия, 12).