Элина Свитолина: Теннис - это не главное

Сегодня, 09:55 24 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертый круг Australian Open после



- Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть. Оставили на корте все силы. Было очень жарко. Вчера я смотрела прогноз - там было не больше 20 градусов, так что я не ожидала такой жары.



- На корте после матча вы сказали, что хотели или выиграть, или умереть? Насколько вы были близки к смерти?

- Довольно близко. Было очень жарко. Но в таких ситуациях я всегда думаю: моя соперница ровно в таком же положении. Ей так же жарко, она бегает столько же времени, что и я. Так что я думаю, что я не одна в этом аду.. Ради таких моментов я тренируюсь и всегда верю в свои физические возможности.



- Нечасто после матча можно увидеть игрока на скамейке другого. Почему вы решили подойти к Шуай?

- Я считаю, что матч - это просто матч. Все хотят его выиграть, но когда он закончился, всё. Она очень хорошая девочка. Мы с ней играли Tie Break Tens, было весело. Иногда мы тренируемся.



На теннисе свет клином не сошёлся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным - подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис - это не главное.



- Кто в конце больше нервничал: вы или Гаэль?

- Думаю, мы оба не раз бывали в подобных ситуациях, так что оба были довольно спокойны.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертый круг Australian Open после победы над китаянкой Чжан Шуай.- Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть. Оставили на корте все силы. Было очень жарко. Вчера я смотрела прогноз - там было не больше 20 градусов, так что я не ожидала такой жары.- Довольно близко. Было очень жарко. Но в таких ситуациях я всегда думаю: моя соперница ровно в таком же положении. Ей так же жарко, она бегает столько же времени, что и я. Так что я думаю, что я не одна в этом аду.. Ради таких моментов я тренируюсь и всегда верю в свои физические возможности.- Я считаю, что матч - это просто матч. Все хотят его выиграть, но когда он закончился, всё. Она очень хорошая девочка. Мы с ней играли Tie Break Tens, было весело. Иногда мы тренируемся.На теннисе свет клином не сошёлся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным - подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис - это не главное.- Думаю, мы оба не раз бывали в подобных ситуациях, так что оба были довольно спокойны.