Australian Open. Кербер отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 31-летняя немка(2) не оставила шансов 20-летней австралийке(WC), занимающей в мировом рейтинге 249-ю позицию. Для победы со счетом 6:1, 6:0 Кербер потребовалось лишь 58 минут.Анжелика взяла пять подач соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы два эйса и две двойные ошибки, а Биррелл один раз подала навылет и совершила три двойные. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Кербер поспорит с американкой, которая выбила из борьбы француженку(19) – 6:3, 6:2.Анжелика Кербер (Германия, 2) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – 6:1, 6:0Даниэль Коллинз (США) – Каролин Гарсия (Франция, 19) – 6:3, 6:2