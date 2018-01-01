Australian Open. Надаль вышел в четвертый раунд на Бердыха

Сегодня, 14:44 38 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Вторая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) вышел в 1/8 финала после победы над 19-летним австралийцем Алексом де Минором (24), занимающим в рейтинге ATP 29-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Надаль взял пять подач Минора и отыграл все четыре имевшихся у него брейк-пойнта. На счету Рафаэля шесть эйсов и шесть двойных ошибок, а Алекс три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 2:0.



Отметим, что эта победа стала для Надаля 250-й за карьеру на турнирах «Большого шлема». По этому показателю его превосходят только швейцарец



За выход в четвертьфинал турнира Надаль сразится с чехом Томашем Бердыхом, который в четырех сетах одолел Диего Шварцмана (18) из Аргентины - 5:7, 6:3, 7:5, 6:4



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 24) – 6:1, 6:2. 6:4

Томаш Бердых (Чехия) – Диего Шварцман (Аргентина, 18) – 5:7, 6:3, 7:5, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 32-летний испанец(2) вышел в 1/8 финала после победы над 19-летним австралийцем Алексом де Минором (24), занимающим в рейтинге ATP 29-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Надаль взял пять подач Минора и отыграл все четыре имевшихся у него брейк-пойнта. На счету Рафаэля шесть эйсов и шесть двойных ошибок, а Алекс три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 2:0.Отметим, что эта победа стала для Надаля 250-й за карьеру на турнирах «Большого шлема». По этому показателю его превосходят только швейцарец Роджер Федерер (362) и серб Новак Джокович (260).За выход в четвертьфинал турнира Надаль сразится с чехом, который в четырех сетах одолел(18) из Аргентины - 5:7, 6:3, 7:5, 6:4Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 24) – 6:1, 6:2. 6:4Томаш Бердых (Чехия) – Диего Шварцман (Аргентина, 18) – 5:7, 6:3, 7:5, 6:4