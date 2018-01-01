Australian Open. Денис Молчанов завершил выступление во втором круге парного разряда

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинец(64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(67) проиграли пятой сеяной французской паре(11) /(12). Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу французов со счетом 7:5, 6:7(5), 6:4.По ходу встречи Молчанов и Зеленай имели три брейк-пойнта, но реализовать их не сумели, в то время как их соперники реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Дениса и Игора пять эйсов и одна двойная ошибка против шести эйсов и двух двойных у французов.Отметим, что это было второе выступление Молчанова в основной сетке парного Australian Open. Дебют Дениса состоялся в 2012 году в дуэте с Александром Долгополовым.