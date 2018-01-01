Australian Open. Надежда Киченок не прошла в третий раунд парного разряда

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(37-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(64) из Китая проиграли четвертой паре турнира 25-летней американке Николь Меличар (14) и 43-летней чешке Квете Пешке (11). Поединок продолжался 1 час 22 минуты и завершился в пользу американки и чешки со четом 6:4, 6:3.Киченок и Яфань реализовали оба имевшихся брейк-пойнта и проиграли пять геймов на своей подаче. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а соперницы шесть раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Напомним, в прошлом году в Мельбурне Надежда установила личный рекорд, выйдя в 1/8 финала в парном разряде.