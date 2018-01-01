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Australian Open. Новак Джокович не пустил Жо-Вилфрида Цонга в третий круг
Australian Open. Новак Джокович не пустил Жо-Вилфрида Цонга в третий кругВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович в трех сетах одержал победу над 33-летним французом Жо-Вилфридом Цонга WC) со счетом 6:3, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Джокович выиграл пять геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Новака 12 эйсов при одной двойной ошибке, а Жо-Вилфрид десять раз подал навылет и также один раз ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 18:7 в пользу серба.

Следующим соперником Джоковича будет канадец Денис Шаповалов (25), который победил японца Таро Дэниэла - 6:3, 7:6(2), 6:3.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – 6:3, 7:5, 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 25) – Таро Дэниэл (Япония) – 6:3, 7:6(2), 6:3
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