Симона Халеп: С Винус не придется много бегать

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в третий круг Australian Open, где она встретится с американкой Винус Уильямс.«Меня немного беспокоит мышца ноги. Я почувствовала проблему во втором сете. Видимо, дело в усталости, - цитирует Симону пресс-служба Тура. - Не думаю, что это что-то опасное, но завтра утром посмотрим. После первого матча я вообще не спала, у меня болели ноги. Но между матчами был выходной, и это здорово. Сегодня мне было намного лучше.Каждый трудный матч - это хорошо. Я готова играть три часа каждый день, хотя я и не в самом лучшем состоянии подошла к турниру.С Винус будет тяжело, но мне точно не придется много бегать, потому что розыгрыши будут быстро заканчиваться».