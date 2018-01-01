Australian Open. Халеп и Винус Уильямс встретятся в третьем круге

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 27-летняя румынка, переиграла в трех сетах 20-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 56-е место, со счетом 6:3, 6:7(5), 6:4.Теннисистки играли 2 часа 31 минуту. Халеп выиграла пять геймов на чужой подаче и проиграла два на своей. Симона выполнила девять эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Софья один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Халеп в Мельбурне будет 36-я ракетка мира, 38-летняя американка, которая выбила из борьбы 29-летнюю француженку, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 4:6, 6:0.За 2 часа 18 минут Уильямс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а Корне ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Теперь счет их личных встреч стал 7:1 в пользу американки.Симона Халеп (Румыния, 1) – Софья Кенин (США) – 6:3, 6:7(5), 6:4Винус Уильямс (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:3, 4:6, 6:0