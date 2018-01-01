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Australian Open. Халеп и Винус Уильямс встретятся в третьем круге
Australian Open. Халеп и Винус Уильямс встретятся в третьем кругеВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 27-летняя румынка Симона Халеп, переиграла в трех сетах 20-летнюю американку Софью Кенин, занимающую в рейтинге WTA 56-е место, со счетом 6:3, 6:7(5), 6:4.

Теннисистки играли 2 часа 31 минуту. Халеп выиграла пять геймов на чужой подаче и проиграла два на своей. Симона выполнила девять эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Софья один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.
Australian Open. Халеп и Винус Уильямс встретятся в третьем кругеСледующей соперницей Халеп в Мельбурне будет 36-я ракетка мира, 38-летняя американка Винус Уильямс, которая выбила из борьбы 29-летнюю француженку Ализе Корне, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

За 2 часа 18 минут Уильямс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а Корне ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Теперь счет их личных встреч стал 7:1 в пользу американки.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) – Софья Кенин (США) – 6:3, 6:7(5), 6:4
Винус Уильямс (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:3, 4:6, 6:0
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