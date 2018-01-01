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Элина Свитолина объявила, что встречается с Гаэлем Монфисом
Элина Свитолина объявила, что встречается с Гаэлем МонфисомУкраинская теннисистка Элина Свитолина после матча второго круга Australian Open прокомментировала присутствие француза Гаэля Монфиса в своей ложе.

«Не думала, что меня спросят об этом прямо на корте. Матч только кончился, а вы уже начинаете. Думала, что мы тут ради тенниса. Гаэль пришёл поддержать меня. А я готова поддержать его.

Он понимает, через что я прохожу, и это здорово. Не ждали? Да, мы встречаемся», - сказала Элина в послематчевой речи.

По материалам: GoTennis.ru
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