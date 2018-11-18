Свитолина: Весь матч я отыграла уверенно

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над словачкой Викторией Кужмовой со счетом



Элина Свитолина: «Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.



Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших Шлемов.



Гаэль Монфис в моем «боксе»? (смеется) Что ж, вы все его видели. Он поддерживает меня. Надеюсь, мы в будущем увидим его еще, не только в моем боксе, но и на корте».

Gael Monfils in the house for Svitolina's match ?#AusOpen pic.twitter.com/lkBCj4hDUd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019

Летом во время US Open Элину Свитолину и Гаэля Монфиса видели на вечеринке игроков в Нью-Йорке, а позднее - во время отдыха в Дубае и в межсезонье в Европе.

View this post on Instagram Nice evening with good company ?? A post shared by Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna) on Nov 17, 2018 at 10:39pm PST

32-летний француз имеет в своем активе 7 титулов ATP, а лучший результат в рейтинге показал в 2016 году – шестое место. Известно, что среди девушек спортсмена были теннисистки Доминика Цибулкова и Ализе Корне.



Вчера Монфис потерпел поражение в упорном поединке второго круга Australian Open против американца Тэйлора Фритца. В мировой классификации теннисист занимает 33-е место. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над словачкой Викторией Кужмовой со счетом 6:4, 6:1 «Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших Шлемов.Гаэль Монфис в моем «боксе»? (смеется) Что ж, вы все его видели. Он поддерживает меня. Надеюсь, мы в будущем увидим его еще, не только в моем боксе, но и на корте».Летом во время US Open Элину Свитолину и Гаэля Монфиса видели на вечеринке игроков в Нью-Йорке, а позднее - во время отдыха в Дубае и в межсезонье в Европе.32-летний француз имеет в своем активе 7 титулов ATP, а лучший результат в рейтинге показал в 2016 году – шестое место. Известно, что среди девушек спортсмена были теннисистки Доминика Цибулкова и Ализе Корне.Вчера Монфис потерпел поражение в упорном поединке второго круга Australian Open против американца Тэйлора Фритца. В мировой классификации теннисист занимает 33-е место.

По материалам: btu