На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина: Весь матч я отыграла уверенно
Свитолина: Весь матч я отыграла уверенноУкраинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над словачкой Викторией Кужмовой со счетом 6:4, 6:1.

Элина Свитолина: «Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.

Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших Шлемов.

Гаэль Монфис в моем «боксе»? (смеется) Что ж, вы все его видели. Он поддерживает меня. Надеюсь, мы в будущем увидим его еще, не только в моем боксе, но и на корте».

Летом во время US Open Элину Свитолину и Гаэля Монфиса видели на вечеринке игроков в Нью-Йорке, а позднее - во время отдыха в Дубае и в межсезонье в Европе.
View this post on Instagram

Nice evening with good company ??

A post shared by Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna) on


32-летний француз имеет в своем активе 7 титулов ATP, а лучший результат в рейтинге показал в 2016 году – шестое место. Известно, что среди девушек спортсмена были теннисистки Доминика Цибулкова и Ализе Корне.

Вчера Монфис потерпел поражение в упорном поединке второго круга Australian Open против американца Тэйлора Фритца. В мировой классификации теннисист занимает 33-е место.
По материалам: btu
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Победа Свитолиной над Кужмовой: обзор матча второго круга (Видео)
Элина Свитолина: Сегодня я не смогла играть на высоком уровне
Элина Свитолина: Теперь чувствую себя уверенно на траве
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг
Свитолина: В 2017 году я прибыла в Сингапур уверенной в себе, теперь было не так
Элина Свитолина празднует победу над Петрой Квитовой в Цинциннати
Australian Open. Элина Свитолина отдала сопернице лишь три гейма
Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Australian Open. Даяна Ястремская вышла в третий раунд
Свитолина: Весь матч я отыграла уверенно
Australian Open. Победа Свитолиной над Кужмовой: обзор матча второго круга (Видео)
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Мария Шарапова отдала сопернице три гейма и вышла в третий круг на Возняцки

Последние новости спорта

14:51

Владимир Брынзак: Сейчас повышенные тона не помогут 4 | Биатлон

14:41

Мужская сборная Украины в Кубке наций сохранила 10-е место 19 | Биатлон

14:29

Йоханнес Бё лидирует в общем зачете Кубка мира; Пидручный поднялся на 24-е место 33 | Биатлон

14:00

Йоханнес Бё укрепил лидерство в спринтерском зачете Кубка мира; Пидручный поднялся на пять позиций 43 | Биатлон

13:44

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге; Пидручный – 20-й 66 | Биатлон

13:24

Тарас Лесюк – 19-й в сокращенной индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере 59 | Биатлон

13:01

Australian Open. Даяна Ястремская вышла в третий раунд 66 | Теннис / Главные новости спорта

12:27

НБА. Данки Джамайкла Грина и Энтони Дэвиса — в топ-10 игрового дня (Видео) 68 | Баскетбол

12:04

НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Бостон» выиграл у «Торонто», «Хьюстон» в овертайме уступил «Бруклину и другие результаты (+Видео) 91 | Баскетбол

11:19

НХЛ. Кутюрье, Дюшейн и Айкел - звезды игрового дня 73 | Хоккей

Все новости

ФОТО

«Дакар»-2019. Девятый этап (Фото)

«Дакар»-2019. Восьмой этап (Фото)

Дакар-2019. Седьмой этап (Фото)

Дакар»-2019. Шестой этап (Фото)

«Дакар»-2019. Четвертый этап (Фото)

Беринчик vs Кристобаль (Фото боя)

Победа Уайта над Чисорой в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Победа Свитолиной над Кужмовой: обзор матча второго круга (Видео)

НБА. Баззер-битер с центра площадки Джамала Маррея — возглавил топ-10 игрового дня (Видео)

НБА. Джейлен Браун и Гарретт Темпл — в топ-10 игрового дня (Видео)

НБА. Лука Дончич и Брэндон Ингрэм — в топ-10 игрового дня (Видео)

НБА. Данки Гриффина и Драммонда, баззер-битер Уэйда — в топ-10 игрового дня (Видео)

Падение Вирер и Бескон в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе (Видео)

Сидней. Победа Квитовой над Барти: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Australian Open. Даяна Ястремская вышла в третий раунд
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг
Australian Open. Элина Свитолина отдала сопернице лишь три гейма
Australian Open. Леся Цуренко стартовала с победы


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2019 (306)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги