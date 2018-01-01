Australian Open. Победа Свитолиной над Кужмовой: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 08:18 0 | Теннис / Видео

Элина Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над словачкой Викторией Кужмовой со счетом

За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Кристин Плишкова (Чехия) - Чжан Шуай (Китай).





Украинская теннисисткавышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над словачкойсо счетом 6:4, 6:1 . Теперь счет в их личном противостоянии стал 2:0 в пользу украинки.За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Кристин Плишкова (Чехия) - Чжан Шуай (Китай).