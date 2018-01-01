Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 24-летняя украинка(6) обіграла 20-летнюю словачку, занимающую в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:4, 6:1.Поединок продолжался 1 час 7 минут. Свитолина реализовала три брейк-пойнта из шести и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Кужмовой. На счету Элины восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Виктория один раз подала навылет и совершила пять двойных. За счет активных действий Элина выиграла 24 розыгрыша и допустила восемь невынужденных ошибок, у ее соперницы 21/26 соответственно. Это была вторая победа украинки в двух встречах с Кужмовой.Свитолина третий сезон подряд выступит в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. За выход в 1/8 финала Элина сыграет либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с китаянкой Чжан Шуай.Элина Свитолина (Украина, 6) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:1