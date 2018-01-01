Australian Open. Мария Шарапова отдала сопернице три гейма и вышла в третий круг на Возняцки

Сегодня, 17:15 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



30-я ракетка мира, 31-летняя россиянка Мария Шарапова (30) уверенно обыграла 23-летнюю шведку Ребекку Петерсон, занимающую в рейтинге WTA 64-е место, со счетом 6:2, 6:1.



Матч продлился 1 час 11 минут. Шарапова сделала пять брейков и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. Мария выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, а Петерсон один раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.



В третьем раунде турнира Шарапова сразится с действующей чемпионкой, датчанкой



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Второй круг

Мария Шарапова (Россия, 30) – Ребека Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:1 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.30-я ракетка мира, 31-летняя россиянка(30) уверенно обыграла 23-летнюю шведку, занимающую в рейтинге WTA 64-е место, со счетом 6:2, 6:1.Матч продлился 1 час 11 минут. Шарапова сделала пять брейков и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. Мария выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, а Петерсон один раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.В третьем раунде турнира Шарапова сразится с действующей чемпионкой, датчанкой Каролин Возняцки Мария Шарапова (Россия, 30) – Ребека Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:1