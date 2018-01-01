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Australian Open. Надаль стал участником третьего круга
Australian Open. Надаль стал участником третьего кругаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) в трех сетах обыграл 31-летнего австралийца Мэттью Эбдена, занимающего в рейтинге ATP 47-е место, со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты играли 1 час 56 минут. Надаль взял пять подач Эбдена и отыграл все четыре имевшихся у него брейк-пойнта. Рафаэль выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Мэттью семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа испанца в двух встречах с австралийцем.
 
В третьем круге Надаль сыграет против еще одного австралийца, Алекса де Минора (27), который в пяти сетах переиграл швейцарца Генри Лааксонена (Q) - 6:4, 6:2, 6:7, 4:6, 6:3.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2
Алекс де Минор (Австралия, 27) – Генри Лааксонен (Швейцария, Q) – 6:4, 6:2, 6:7, 4:6, 6:3

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