Australian Open. Надежда Киченок победила Даяну Ястремскую в парном противостоянии

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(37-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(64) из Китая одержали победу над украинкой(334) и(76) из Грузии со счетом 6:4, 6:2.Матч длился 1 час 3 минуты. Киченок и Яфань выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. На счету победительниц два эйса и одна двойная ошибка, а соперницы на подаче не ошибались и один раз подали навылет.Во втором круге Киченок и Яфань сыграют против четвертой пары турнира 25-летней американки Николь Меличар (14) и 43-летней чешки Кветы Пешке (11).